В Беларуси официальные квартиросъемщики должны оплачивать полную «жировку» 1 4.03.2024, 22:44

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В Министерстве ЖКХ попытались оправдаться.

«Почему, если в квартире, в которой не прописаны люди, но есть официальные квартиросъемщики (есть договор найма), действуют полные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)?» - спросила у «АиФ» минчанка.

Такой порядок определен законом, согласно которому предусмотрен единый подход в начислении платы за ЖКУ в отношении всех плательщиков, поясняют в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Посредством тарифов на ЖКУ, которые ниже фактических расходов, гражданам оказывается поддержка по их оплате, но лишь в пределах одного жилого помещения, в котором человек зарегистрирован по месту жительства. По закону для начисления платы за ЖКУ по субсидируемым тарифам в жилом помещении должны быть зарегистрированные люди.