закрыть
4 марта 2024, понедельник, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси официальные квартиросъемщики должны оплачивать полную «жировку»

1
  • 4.03.2024, 22:44
  • 2,186
В Беларуси официальные квартиросъемщики должны оплачивать полную «жировку»

В Министерстве ЖКХ попытались оправдаться.

«Почему, если в квартире, в которой не прописаны люди, но есть официальные квартиросъемщики (есть договор найма), действуют полные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)?» - спросила у «АиФ» минчанка.

Такой порядок определен законом, согласно которому предусмотрен единый подход в начислении платы за ЖКУ в отношении всех плательщиков, поясняют в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Посредством тарифов на ЖКУ, которые ниже фактических расходов, гражданам оказывается поддержка по их оплате, но лишь в пределах одного жилого помещения, в котором человек зарегистрирован по месту жительства. По закону для начисления платы за ЖКУ по субсидируемым тарифам в жилом помещении должны быть зарегистрированные люди.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип