Reuters: Спрос на автомобили Tesla падает 4 1.04.2024, 22:25

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Из-за ухудшения репутации Маска.

В США уменьшается количество потенциальных покупателей автомобилей Tesla, и отчасти это объясняется поведением основателя компании Илона Маска. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование компании Caliber, занимающейся мониторингом репутации бизнеса.

Индекс, измеряющий готовность потребителей рассмотреть покупку продукции Tesla (consideration score), в феврале 2024 года упал до 31%, хотя еще два года назад, в ноябре 2021 года, он находился на уровне 70%. Для сравнения, аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi находится на уровне 44-47%.

По мнению Caliber, такое падение индекса Tesla прямое следствие ухудшения отношением к Маску – 83% американцев склонны связывать эту компанию с ее основателем.

Агентство пообщалось с пятью другими маркетинговыми, социологическими и автомобильными экспертами. Они в один голос признали, что публичные заявления Маска и его уклон в сторону все более правой политики негативно влияют на бренд и спрос на Tesla.

Среди других причин – экономическая ситуация, отсутствие доступных моделей и рост конкуренции со стороны более дешевых конкурентов, таких как китайская BYD.

«Покупателей электромобилей все больше отпугивает поведение и политика Илона Маска, и они теперь находят жизнеспособные альтернативы Tesla на рынке», – сказал Эд Ким, президент калифорнийской консалтинговой компании AutoPacific.

Консультационная компания Brand Finance выявила, что в 2023 году репутация Tesla ухудшилась в США, Нидерландах, Франции, Великобритании и Австралии. В Китае и Германии ухудшение не зафиксировали.

В то же время Tesla сохраняет высокую лояльность среди клиентов: 68% владельцев автомобилей этого бренда предпочитают выбрать другую модель Tesla при смене машины.