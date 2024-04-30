Лукашенко запаниковал из-за ATACMS 30.04.2024, 7:49

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И для этого есть причины.

Лукашенко запаниковал из-за принятия пакета военной помощи Украине от США.

«Очень опасно, что выделили ракеты дальнего действия ATACMS», – сказал он.

Для ракет ATACMS, которые получила от США Украина, доступна почти вся территория Беларуси. Дворец Лукашенко — в том числе. Ракеты не долетят только до объектов на севере нашей страны.

Примечательно, что российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своей программы также заявила, что ракеты ATACMS могут долететь до Минска.

«Сто ракет ATACMS. Еще раз смотрим на эту карту и фиксируем. Брянск, Калуга, Орел, Курск, Липецк, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Беларуси Минск. Все это попадает в радиус 300 километров и все это теперь способны поражать Вооруженные силы врага. Сто ракет. Две ракеты истратили на Джанкой. Если верить этим конкретным американцам, у украинцев есть еще 98 ракет», — расстроилась Скабеева.