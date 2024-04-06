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«Это будет очень больно для Путина»

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  • 6.04.2024, 15:27
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«Это будет очень больно для Путина»

Названы шаги, которых больше всего опасаются в Кремле.

Украинские военные наносят удары по объектам нефтепереработки и нефтегазовой инфраструктуре РФ. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал «Главреду» о том, как это может повлиять на способность РФ вести войну.

Он считает, что России в любом случае удастся найти деньги на войну, ведь это приоритет для оккупантов.

«Она и дальше будет воевать за счет сокращения потребления гражданского сектора и народа России. Два года РФ еще точно сможет воевать в таком темпе. . А вот если мы выбьем порты Балтики и Новороссийска, именно нефтянку, либо так ударим по этим портам, чтобы туда танкеры не заходили, и все остальное – это другое дело», - говорит эксперт.

Также он считает, что Украине стоит ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси, который находится всего в 80 км от границы. Также глава РФ Путин будет в шоке, если украинские военные войдут в Приднестровье, заберут у россиян военные склады и вернут Приднестровье Молдове как полноценную часть государства.

«Это было бы очень больно для России. Нам важно работать очень неожиданно, осуществлять максимально неожиданные маневры, которые будут расшатывать власть в РФ и провоцировать войну кланов внутри страны», - сказал Загородний.

Эксперт уже видит несколько линий раскола, которые можно спровоцировать в России:

мусульманские вопросы (на примере подозреваемых в теракте в Крокус Сити Холл);

появление новой элиты в РФ - ветеранов «СВО» (если они зайдут в органы власти, то будут сами провоцировать раскол);

национализация промышленности (у многих олигархов есть свои частные армии, которые могут быть задействованы из-за недовольств).

«То есть нам нужна хорошая гражданская война на территории России. Это будет подрывать ее изнутри. И тогда, даже при наличии тех ресурсов, которые есть, она не сможет вести захватническую войну. Как говорил товарищ Ленин, «нужно превратить империалистическую войну в гражданскую». Вот по этим линиям, я считаю, Украина должна работать», - говорит Загородний.

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