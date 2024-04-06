Соловьев обвинил китайцев в предательстве России 3 6.04.2024, 16:57

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Российская пропаганда бьет тревогу из-за «удара в спину».

Несмотря на заверения российских властей, что санкции не работают и не наносят РФ никакого ущерба, санкционная удавка все же продолжает затягиваться. В частности, российские карты «Мир» перестают принимать даже страны ОДКБ (Кыргызстан, Казахстан, Армения).

Но самый болезненный удар в спину России нанес Китай, который из-за санкций тоже отказывается обслуживать российский бизнес и поддерживать экономику РФ на плаву. Такой подлости не выдержал даже главный путинский пропагандист Владимир Соловьев, который буквально накинулся на Китай в эфире своего ток-шоу и обвинил китайцев в предательстве России.

Как пишет «Диалог», об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своем канале в YouTube.

«Вот мне сейчас звонят люди, которые много работают с Китаем и говорят: «Объясните, что происходит? Как нам теперь осуществлять финансовые транзакции?» Как ответить людям?» - возмутился Соловьев. Также путинский приспешник обратил внимание на то, что в Украине вовсю продаются китайские товары, в том числе двойного назначения. «Плечом к плечу, спина к спине, друг, а в Америку (тоже – ред.) вовсю поставляет», - добавил пропагандист.

«Они (россияне – ред.) всерьез думали, что в Китае у власти такие же маразматики, которые ради полунищего российского рынка будут рвать отношения с США и перестанут туда поставлять свою продукцию, а тут такая подстава, - прокомментировал Казанский. - Представляете, оказывается, не везде у власти идиоты. В Китае у власти находятся прагматичные люди, которые считают деньги и не собираются уничтожать свою экономику ради каких-то болезненных имперских фантазий российского лидера».