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Шашки наголо

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 7.04.2024, 12:04
  • 1,130
Шашки наголо

Медведев снова высказался про «Крокус».

Дмитрий Медведев снова высказался про «Крокус». И снова шашки наголо.

В пособники, или в международные спонсоры террористов, он, раздухарившись, записал высших должностных лиц стран НАТО. Ну и уточнил:

«Да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. Именно поэтому любитель устриц с шампанским вынужден был сам и через своих подчинённых публично отрицать вовлечённость Франции в теракт».

Закончил тоже не в бровь, а в глаз: «Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России».

Интересно, Дмитрий «Держите меня семеро» Анатольевич не боится, что если Владимиру Путину вдруг(!) для чего-то(!) потребуется выглядеть более миролюбиво, то теперь даже ему будет очень легко это организовать?

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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