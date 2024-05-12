Новый замес

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12.05.2024, 5:55

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Михаил Мишустин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия делает ставку на войну.

Премьер РФ Мишустин огласил предложения по своему правительству.

Бессмысленный первый вице Белоусов покидает правительство. Вместо него будет теперь уже бывший глава Минпромторга Мантуров. Логика здесь есть – «теоретики» не нужны, только «практики». И, учитывая, что Мантуров из чемезовской тусовки очевидно, что на ближайшее время в приоритете остается ВПК.

Среди «иконостаса» - замов Мишустина, новация – младший Патрушев, бывший глава Минсельхоза, сдавший пост своей заместительнице. Здесь все ясно – власть передается следующему поколению друзей-сослуживцев-родственников.

В русле той же тенденции назначение на Минэнерго мужа путинской племянницы Цивилева, до сегодняшнего дня - главы Кемеровской области.

Есть еще перемещения из министров в вице и из губернаторов. Повезло губернатору прифронтовой Курской области Старовойту. Его как бывшего автодорожника назначили главой Минтранса, передвинув министра Савельева в вице по транспорту.

И еще два веселых по назначения. Калининградский губернатор Алиханов («капец Канту») переведен на Минпромторг, а хабаровский краевой начальник Дегтярев («банный веник Жириновского») посажен на Минспорт. Будет в правительстве кем развлечься.

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