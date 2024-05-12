Эффект домино: каким будет новый кризис в Беларуси Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

12.05.2024, 13:59

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Он начнется не с роста цен.

Белорусский экспорт теряет позиции на внешних рынках, но правительство накачивает рост стимулированием внутреннего спроса. О том, чтобы экономические дисбалансы не проявили себя инфляционным взрывом, власти позаботились заранее, установив систему жесткого регулирования цен. Но, возможно, чиновники, как те генералы, которые всегда готовятся к прошлой войне. Новый белорусский кризис может оказаться совсем не похожим на предыдущие.

В марте белорусский экспорт сократился на 1,5%. В результате дефицит внешней торговли за месяц установил рекорд в 458 млн долларов, а за три месяца – 934 млн. Внешняя торговля перестает быть стимулом для экономического роста.

Но это не значит, что в Беларуси собираются отказываться от планов вырастить себе ВВП не хуже прошлогоднего. Просто правительство нашло для экономического роста новое основание — внутренний спрос. И теперь вовсю стимулирует этот спрос дешевыми деньгами.

За три месяца этого года белорусские компании взяли кредитов на 35 процентов больше, чем год назад. Население от них не отставало. За три месяца белорусские граждане взяли кредитов на 30% больше, чем в прошлом году. Долги по потребительским кредитам выросли на 22%, объемы кредитования недвижимости увеличились на 80%.

Но кредиты – только верхушка айсберга. Главный стимул потребительского спроса – рост зарплат. Зарплаты в стране, по состоянию на начало марта, выросли на 20%. Для белорусских компаний это вынужденная мера. Ростом зарплат компании пытаются решить проблему дефицита кадров.

Рост зарплат и дешевые кредиты простимулировали потребительский спрос. За первые два месяца он вырос на 14%.

Опыт экономического роста за счет стимулирования внутреннего спроса у нас богатый. Идею о том, что напечатанные деньги помогут увеличить производство и конвертируются в реальные прибыли, активно внедрял в жизнь еще герой Беларуси Петр Прокопович. Закончилось это, правда, не очень хорошо. Финансовыми кризами в 2009 и 2011 годах. После этого власти на 10 лет отказались от рискованных экономических экспериментов.

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Но принцип «не до законов» туманит разум. Поставив заслон инфляции в виде системы государственного регулирования цен, власти, похоже, решили вернуться к старым практикам на новом уровне.

Ну и действительно. Государственное регулирование цен, кажется, не оставило инфляции никаких шансов. В нормальных условиях созданные властями дисбалансы закончились бы очередным ценовым шоком, очередным финансовым кризисом, после которого восстановился бы нормальный экономический баланс. Но в условиях ценового регулирования — инфляция не вариант.

Финансовые проблемы предприятий сейчас — это личные проблемы самих предприятий. И решить эти проблемы путем повышения цен предприятия не могут. Все издержки, связанные с ростом зарплат и желанием властей простимулировать потребительский спрос ради планов экономического роста, ложатся на плечи белорусских компаний.

За первый месяц этого года их прибыль обвалилась на треть, а чистый убыток вырос на 75%. Доля убыточных компаний увеличилась до 20%. И рост спроса в решении финансовых проблем не помог. Белорусские компании производили больше, продавали больше, а денег зарабатывали меньше.

Манипуляции со статистикой, к которым прибегают и чиновники, и директора, положения дел не улучшают. Похоже, даже правительство уже толком не знает реального финансового состояния отечественных предприятий.

Так что новый кризис может оказаться совсем не таким, к которым мы привыкли. Он начнется не с роста цен, а с финансовых проблем. Когда реальные убытки будет уже невозможно скрыть по банальной и очевидной причине. Из-за отсутствия денег, когда одна упавшая костяшка домино повлечет за собой серию неплатежей и банкротств. А инфляция к ним приложится. Потом.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»