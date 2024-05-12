СМИ: В России недовольны новым правительством Путина

СМИ: В России недовольны новым правительством Путина2
- 12.05.2024, 15:28
- 5,356
Экономика и рубль могут рухнуть, как в 1998-м.
Российский финансовый сектор всерьез обеспокоен новым составом правительства РФ, опасаясь серьезных негативных последствий для экономики России.
Близкий к российским силовикам Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственный источник сообщает, что сложная экономическая ситуация может вынудить Путина пойти на эмиссию рубля, что обрушит курс российской валюты.
Не менее сильно россиян тревожит уход из правительства близкого к Путину вице-премьера Белоусова, который в новый состав кабинета министров по неизвестной причине не попал. В какой-то момент ситуация в российской экономике может обрушиться по аналогии с дефолтом 1998 года.
«С учетом дефицитов, нестабильных доходов и проблем с импортом, президент может пойти на крайние меры в вопросе эмиссии рубля. Все это приведет к значительному ослаблению национальной валюты, и мы увидим пик, сравнимый с 1998 годом», - отмечено в сообщении.
В случае полномасштабного экономического кризиса премьер-министр Мишустин может быть отправлен в отставку и сделан главным козлом отпущения.