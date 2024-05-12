Президент Грузии выступила с экстренным обращением на фоне митингов
- 12.05.2024, 20:52
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Масштабная демонстрация начнется в Тбилиси сегодня.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых митингов против законопроекта об «иноагентах».
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Зурабишвили предложила правящей партии « Грузинская мечта» отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября. То есть сделать закон действующим уже после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.
«Этот закон — российский, методы нашего правительства - российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра — российская», - сказала она.
Накануне премьер страны заявил, что якобы законопроект об «иноагентах» поддерживают 60% граждан. Тем временем протестующие анонсировали масштабную демонстрацию, которая начнется уже сегодня в 22:00.