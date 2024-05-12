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Президент Грузии выступила с экстренным обращением на фоне митингов

  • 12.05.2024, 20:52
  • 2,544
Президент Грузии выступила с экстренным обращением на фоне митингов
Саломе Зурабишвили

Масштабная демонстрация начнется в Тбилиси сегодня.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых митингов против законопроекта об «иноагентах».

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили предложила правящей партии « Грузинская мечта» отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября. То есть сделать закон действующим уже после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

«Этот закон — российский, методы нашего правительства - российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра — российская», - сказала она.

Накануне премьер страны заявил, что якобы законопроект об «иноагентах» поддерживают 60% граждан. Тем временем протестующие анонсировали масштабную демонстрацию, которая начнется уже сегодня в 22:00.

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