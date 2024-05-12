Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ

Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ8
- 12.05.2024, 21:51
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В связи с переходом на другую работу.
Правитель РФ Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.
«Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Как сообщал Charter97.org, Путин отправил в отставку с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу.