Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ 8 12.05.2024, 21:51

7,426

Николай Патрушев

В связи с переходом на другую работу.

Правитель РФ Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Как сообщал Charter97.org, Путин отправил в отставку с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу.