закрыть
12 мая 2024, воскресенье, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ

8
  • 12.05.2024, 21:51
  • 7,426
Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ
Николай Патрушев

В связи с переходом на другую работу.

Правитель РФ Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Как сообщал Charter97.org, Путин отправил в отставку с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин