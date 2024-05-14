СМИ: Наташу Королеву жестко попустили в Кремле 14.05.2024, 15:45

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Певица попала в очередной скандал.

Предательница Украины певица Наташа Королева, которая продолжает жить и работать в России, попала в очередной скандал. Кажется, ей обьявили своеобразный бойкот, пишет «Главред».

Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле. Как передают росСМИ, Королева выступила в Кремле по случаю Дня Победы и исполнила песню «Только ты не умирай». Примечательно, что предательница на сцену вышла с георгиевской ленточкой на груди.

Поклонники певицы уже начали атаковать ее вопросами: «Наташа, почему вас вырезали из эфира?». Но Королева ситуацию никак не комментирует.

Российский же депутат Виталий Милонов предположил, что выступление Королевой убрали из эфира из-за ее нежелания высказать свою позицию на счет войны в Украине. Также Милонов отметил, что Наташа ездит в США, где живет ее мама Людмила Порывай, которая публично высказывает свою проукраинскую позицию.