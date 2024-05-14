Блинкен: Путин ошибается, рассчитывая на длительную войну 9 14.05.2024, 20:35

3,206

Энтони Блинкен

Госсекретарь США назвал причины.

Российский диктатор Владимир Путин делает ошибку, когда рассчитывает на длительную войну. Время играет на стороне Украины.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Киевском политехническом институте.

По словам Блинкена, сейчас иногда появляется информация, что время — на стороне главы Кремля, поскольку у России больше население и, соответственно, больше потенциальной живой силы, которую «можно бросить в мясорубку». Также у РФ больше ресурсов. Это якобы означает, что Кремль не может проиграть.

Но, как отметил госсекретарь, Россия проигрывала борьбу за контроль над судьбой Украины уже 20 лет.

«И Путин ошибается — время на стороне Украины. Потому что с каждым месяцем работа, которую мы делаем вместе, приближает Украину к членству в ЕС и НАТО», - подчеркнул он.

Также госсекретарь уточнил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений о гарантиях безопасности, наращивает ОПК, получает больше западного оружия и укрепляет экономику.

«Россия движется назад во времени, Украина идет вперед», - резюмировал он.