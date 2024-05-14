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Блинкен: Путин ошибается, рассчитывая на длительную войну

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  • 14.05.2024, 20:35
  • 3,206
Блинкен: Путин ошибается, рассчитывая на длительную войну
Энтони Блинкен

Госсекретарь США назвал причины.

Российский диктатор Владимир Путин делает ошибку, когда рассчитывает на длительную войну. Время играет на стороне Украины.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Киевском политехническом институте.

По словам Блинкена, сейчас иногда появляется информация, что время — на стороне главы Кремля, поскольку у России больше население и, соответственно, больше потенциальной живой силы, которую «можно бросить в мясорубку». Также у РФ больше ресурсов. Это якобы означает, что Кремль не может проиграть.

Но, как отметил госсекретарь, Россия проигрывала борьбу за контроль над судьбой Украины уже 20 лет.

«И Путин ошибается — время на стороне Украины. Потому что с каждым месяцем работа, которую мы делаем вместе, приближает Украину к членству в ЕС и НАТО», - подчеркнул он.

Также госсекретарь уточнил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений о гарантиях безопасности, наращивает ОПК, получает больше западного оружия и укрепляет экономику.

«Россия движется назад во времени, Украина идет вперед», - резюмировал он.

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