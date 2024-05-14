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Звезду НХЛ из РФ уличили в употреблении наркотиков

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  • 14.05.2024, 22:38
  • 2,890
Звезду НХЛ из РФ уличили в употреблении наркотиков
Валерий Ничушкин

В списке снайперов он занимает первое место среди команд, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли.

НХЛ объявила о том, что нападающий попал в третий этап программы помощи игрокам. Вероятнее всего, это связано с проблемой наркозависимости.

«Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин недавно провалил тест на наркотики», - сообщает Championat со ссылкой на инсайдера Фрэнка Серавалли.

В заявлении лиги причина отстранения не уточняется. При этом сказано, сколько Ничушкин должен будет пропустить.

«По условиям программы Ничушкин будет отстранен от занятий без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе», - говорится в заявлении NHL.

Отметим, что Валерий Ничушкин в текущем плей-офф забил 9 голов и отдал одну результативную передачу. В списке снайперов он занимает первое место среди команд, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли.

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