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Стало известно, почему оккупант расстрелял командиров 10-го полка РФ

  • 6.05.2024, 12:29
  • 5,426
Стало известно, почему оккупант расстрелял командиров 10-го полка РФ
Юрий Галушко

Юрий Галушко решил отомстить.

В конце прошлой недели стало известно, что оккупант Юрий Галушко расстрелял шесть сослуживцев, среди них — офицеров 10-го полка РФ, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Сегодня, 6 мая, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», связанный с российскими силовиками, сообщил о том, что, скорее всего, Юрий сорвался после травмы, полученной его матерью во время очередного обстрела россиянами Харькова.

Источник сообщает, что Галушко подписал контракт с единственной целью: заработать деньги себе на операцию. Он был полуслепой.

Оккупантам в «ДНР» удалось допросить только единственную родственницу Галушко – его бывшую жену Наталью. Она проживает на территории Белгородчины. Женщина призналась, что ее экс-муж родился в Харькове, его отец – ветеран Второй мировой войны. Отец умер в 2011 году. Только в 2013 году Галушко женился на Наталье и переехал на ПМЖ к ней на Белгородчину. Служил в рядах Советской армии на Урале. Затем работал охранником на заводе Мостовых металлоконструкций.

Наталья описала Юрия как очень спокойного и неагрессивного человека. Он очень любил читать как классику, так и фантастику. Хронических болезней у него не было. В последний раз они виделись в ноябре 2023 года, когда Галушко приезжал в гости к сыну.

В то время Юрий пожаловался только на зрение и заявил, что на операцию необходимо много денег, поэтому он заключил контракт с МО РФ и пошел на войну. У Галушко осталась мать в Харькове. Он не один раз просил ее переехать в РФ, однако та отказалась покидать родной город.

Во время последнего обстрела города его мать бежала в убежище, но упала и сломала руку. На фоне ЧП у нее случился еще и инсульт. Сейчас его мать находится в очень тяжелом состоянии.

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