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Вам ничего не напоминает?

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 6.05.2024, 13:48
  • 4,808
Вам ничего не напоминает?

О психопатии Путина.

Все это неудивительно. Если вспомнить историю из книги классной руководительницы Путина Веры Гуревич. Как в 1969-м в школьном лагере в Латвии наш «Чингачгук» добровольно вызвался обезглавить живую уточку.

Ну а потом, закалившись, от КГБ до «бандитского Петербурга», постепенно перешел на парнокопытных (речь о рассказе соратника экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о том, что Путин на охоте вырезал сердце косули и предложил его итальянскому политику — прим.) далее на прочих млекопитающих, в основном разумных.

Мы как-то отмечали маккиавелизм Путина. Однако, по мнению ряда профессиональных психологов, дело обстоит гораздо хуже. Они напоминают о «Темной триаде» (макиавеллизм, психопатия, нарциссизм). Термин появился в американской психологии в начале 2000-х. Ученые пришли к выводу, что все три черты не встречаются сами по себе, а обычно образуют триаду.

К слову, психопатия имеет врожденную предрасположенность, которая впервые проявляется у детей после 3-х лет и первый признак - жестокость к животным.

В 2010-х к этим трем качествам психологи прибавили садизм и вывели новый зловещий психологический конструкт - «Темная тетрадь».

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