«Пускай весь мир подождет»: белорус возмутился тому, что делают некоторые на заправках 6.05.2024, 14:20

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иллюстративное фото

Какая ситуация вызвала спор?

Неравнодушный белорус опубликовал видео в TikTok, в котором пожаловался на весьма распространённую ситуацию. Водитель одного из автомобилей заправил бак, а потом... куда-то исчез. Другими словами, машина осталась на месте, не давая возможность проехать другим, пишет telegraf.news.

«Заправочная станция. Человек заправился и… пошёл в туалет», — такими словами начал своё видео автор. Затем, по его словам, он подошёл к оператору и спросил, почему машина стоит, но никто не заправляется. «Вот так, пускай весь мир подождёт», — отметил мужчина, дождался водителя авто и задал женщине соответствующий вопрос. В ответ белоруска сказала, что за две минуты ничего страшного не случится.

К слову, мнения пользователей TikTok в комментариях на сей счёт разделились. Кто-то назвал женщину «царицей» и отметил, что такие «думают только о себе».

«Я всегда так делаю и ничего страшного. Кофе, в туалет — ничего не запрещено», — отметил под роликом кто-то из белорусов.

А что говорит закон?

Согласно правилам поведения клиентов на АЗС, категорически запрещено:

- устанавливать автомобиль к ТРК против направления движения транспорта на территории АЗС;

- заправлять авто, в котором находятся пассажиры (за исключением «легковушек»);

- производить заправку в полиэтиленовую или стеклянную тару;

- выпускать из рук топливораздаточный кран до окончания заправки;

- передавать топливораздаточный кран из рук в руки.

И всё. Ничего про туалет и кофе в правилах нет. Выходит, это всего лишь дело этики и культурного воспитания каждого из водителей.