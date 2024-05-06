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Рядом с одним из красивейших природных комплексов Беларуси продается старинный дом

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  • 6.05.2024, 15:17
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Рядом с одним из красивейших природных комплексов Беларуси продается старинный дом

В постройке можно открыть магазин, усадьбу или использовать как жилой дом.

В деревне Комарово (живописный Мядельский район) ищут новых хозяев для старой школы. В настоящий момент этот памятник архитектуры прошлого века выставлен на торги «БУТБ-имущество». Здание бывшей школы расположено рядом с одним из красивейших природных комплексов Беларуси − Голубыми озерами. В постройке можно открыть магазин, усадьбу или вообще использовать ее как жилой дом, пишет realt.by.

Деревня Комарово расположена в Мядельском районе Минской области. В 5 километрах отсюда находится городской поселок Свирь и одноименное озеро, а в 15 километрах − граница с Литвой. Через само Комарово протекает ручей, впадающий в реку Страча − популярное место отдыха байдарочников и походников. Также неподалеку от Комарово находится известная экотропа «Голубые озера», куда летом приезжают тысячи туристов.

Здание бывшей школы в деревне Комарово — памятник архитектуры начала XX столетия. Школа была построена в 1935 году по типовому польскому проекту. Здание всегда использовалось по прямому назначению и практически не менялось. С 2008 года постройка не используется.

Общая площадь деревянного здания составляет 364 квадратных метра. Оно стоит на бутобетонном фундаменте. К дому прилегает земельный участок площадью 74 сотки.

Новый хозяин сможет изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения объектов административного или производственного назначения, розничной торговли, усадебной застройки.

Начальная стоимость здания — 77 тысяч рублей (23,8 тысячи долларов). Отметим, что здание уже пытались продать, и теперь цену снизили на 50%.

Торги пройдут в электронном виде: они назначены на 28 мая.

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