Политолог: Лукашенко — под прицелом войск НАТО 4 8.05.2024, 13:21

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Минск получил сигнал.

Режим Лукашенко начал внезапную проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность приведены «Искандеры» и эскадрилья Су-25. О начале проверки стало известно 7 мая.

За день до этого Минобороны РФ заявило, что по поручению Путина «в ближайшее время» проведет учения по применению тактического ядерного оружия.

Зачем Лукашенко и Путину понадобилось «трясти ядерной дубинкой»? Об это сайт Charter97.org поговорил с политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко:

— Лукашенко же еще вчера высказался по этому поводу, призвав остановить тех, кто угрожает ядерной войной и хочет планету превратить в ядерный пепел. То есть, перефразируя, он призвал остановить Путина. Ведь сейчас никто не угрожает ядерным оружием, только он. Это, кстати, очень интересное наблюдение.

Сейчас же они с Путиным синхронно начали проверку войск. Скажу, что к этому все шло, когда РФ разместила на территории Беларуси ядерное оружие. Было понятно, что Беларусь будет играть ведущую роль в этой конфронтации с Западом.

Ее поставили на передовую этих действий: демонстрации ядерных возможностей, угроз, эскалации и тому подобного.

У России здесь своя задача. Они не видят на сегодняшний день стратегического успеха на поле боя в Украине. Путин реально боится ввода французских и войск других стран в Украину. Плюс они серьезно озадачены ударами украинских дронов по своей территории.

Поэтому Путин снова начал пугать мир ядерной дубинкой. Он делал это и раньше, но в этом году есть отличительная особенность — используется и Беларусь.

— Разве это сойдет Лукашенко с рук?

— На выходных появилась интересная публикация в итальянской La Repubblica о том, что НАТО отодвинуло «красные линии» по столкновению с РФ. Они пишут, что страны Альянса рассматривают варианты нанесения ударов по военным объектам на территории Беларуси в случае агрессии с ее территории (против Украины или других стран-соседей).

Они послали сигнал, что все объекты (в том числе — хранения ядерного оружия, расположения его носителей) под прицелом войск НАТО. Если же Лукашенко вздумает что-то осуществить, пойти на провокации, то они готовы нанести удар. Любые провокации будут нести серьезные последствия.

Подчеркну, Путин просто используется Беларусь, вот и все. На сегодняшний день никаких угроз для Беларуси нет.

Уверен, что если они что-то предпримут, то ответные удары будут. Однако Путина это устраивает. Понимаете, они забудут о своих обязательствах ОДКБ, как забыли в Армении. Уже Пашинян даже не получил приглашение на инаугурацию Путина. Всё, уже не нужен. То же самое может произойти и с «союзником» Лукашенко. Не факт, что Путин будет защищать его.

К огромному сожалению, под прицелом белорусы. Лукашенко и Путин в первую очередь поставили под удар белорусский народ.

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