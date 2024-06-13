США и Украина подписали оборонное соглашение 1 13.06.2024, 21:22

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Договор о безопасности был подписан Зеленским и Байденом на полях саммита G7 в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 июня подписал с американским коллегой Джо Байденом двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение должно стать шагом на пути к «будущему членству Украины в НАТО» и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

Кроме того, США обязуются оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию.