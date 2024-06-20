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Взрывы и большой пожар: дроны атаковали Адыгею и Краснодарский край РФ

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  • 20.06.2024, 7:44
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Взрывы и большой пожар: дроны атаковали Адыгею и Краснодарский край РФ

Горят нефтебаза «ЛУКОЙЛа» и Афипский НПЗ.

В ночь на 20 июня в России сообщили об атаке БПЛА на поселок Энем в Адыгее, а также на поселок Афипский в Краснодарском крае. О произошедшем написало российское медиа ASTRA со ссылкой на слова местных жителей.

«В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В 8 километрах от Энема — Афипский НПЗ, где также слышали взрывы», — заявили журналисты позже.

По данным издания Baza, атака на Афипский НПЗ началась около 2:30 ночи по местному времени. СМИ утверждает, что дроны были «подавлены и сбиты», однако обломки одного из них «врезались в цистерну, после чего начался пожар».

Кроме того, были опубликованы кадры с пожаром в Энеме в Адыгее.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram написал, что атаке подвергся Славянск-на-Кубани.

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