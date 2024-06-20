США нанесли новый удар по роскошной жизни российских богачей 20.06.2024, 7:47

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За полеты придется заплатить высокую цену.

Российские богачи продолжают расплачиваться своими финансами и комфортом за военное вторжение РФ в Украину. Среди прочих санкций и ограничений, введенных против российских физических и юридических лиц, Соединенные Штаты активно пытаются закрыть доступ состоятельным россиянам к чартерным рейсам.

Как сообщает Flightglobal, Бюро промышленности и безопасности Минторговли США наложило штраф в размере 285 тысяч долларов на чартерную авиакомпанию из Турции Air Sapphire за выполнение по меньшей мере двух рейсов в РФ.

Первый рейс был сделан в октябре прошлого года (из Стамбула в Тюмень), второй - в январе нынешнего (Мальдивы - Москва).

Чартеры оплачивались нероссийским брокером, но заказчиками были граждане России. При этом в одном из эпизодов россиянин использовал кипрский паспорт.

Поясняя штраф в отношении турецкой компании, в правительстве США заявили, что реэкспорт самолета американского производства в РФ без лицензии - это нарушение экспортного контроля за авиационной продукцией и предметами роскоши, введенного ранее за войну РФ против Украины.

«Вы можете заплатить высокую цену», - обратился помощник секретаря по вопросам экспортного контроля Мэттью Акселрод к чартерным брокерам и операторам по всему миру, предупреждая их о последствиях в случае нарушения установленных правил.

Он отметил, что ситуация с турецкой авиакомпанией должна послужить уроком.