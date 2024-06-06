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«Он бежал и стрелял в прохожих»

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  • 6.06.2024, 11:52
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«Он бежал и стрелял в прохожих»

В Москве мужчина «в маске с автоматом в руках» расстрелял человека.

На западе Москвы (Россия) неизвестный в балаклаве застрелил 35-летнего мужчину и скрылся. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, это было заказное убийство.

Инцидент произошел 6 июня в районе Фили-Давыдково на улице Алексея Свиридова. На видео, которые опубликовали российские телеграм-каналы, можно заметить, как мужчина хладнокровно произвел несколько выстрелов в лежащего, а затем ушел с места происшествия.

«По данным очевидцев, преступник преследовал свою жертву по дворам», — пишет телеграм-канал «112».

По предварительной информации, это было заказное убийство. Преступник выслеживал конкретного человека, выбрал момент и произвел несколько выстрелов. Жертва получила ранения в голову и тело.

«Киллер скрылся во дворах. Объявлен план «Перехват». По тревоге подняты дополнительные силы полиции», — уточняет «112».

Как сообщает телеграм-канал Mash, от стрелка чудом спаслась женщина с малолетними дочерьми. Она рассказала изданию, что увидела «человека в маске с автоматом в руках — он бежал и стрелял в прохожих». Вместе с 5-месячной и 9-летней девочками побежала прочь.

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