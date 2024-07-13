В Витебске ветер разметал палатки «Славянского базара» прямо в центре города 13.07.2024, 14:45

Гомелю тоже досталось от стихии.

В Витебске, где проходит «Славянский базар», непогода 12 июля прервала празднование на некоторое время. Сильный ветер, который некоторые очевидцы даже назвали «ураганом», разметал установленные тенты и палатки, пишет Telegraf.news.

Впрочем, досталось и другим белорусским городам. В Гомеле на машину одной из жительниц города упало дерево.

«Самое обидное, что я уже бежала перепарковать», — написала женщина. Наверное, всё-таки не обидно. Если бы успела сесть в автомобиль, все могло закончиться куда хуже.

А выглядела непогода в Гомеле так:

В Борисове же спасать водителя в машине, попавшей в водную ловушку, пришлось инспекторам ГАИ.

Кстати, согласно данным Белгидромета и МЧС, в Беларуси в предстоящее воскресенье грозы стоит ждать почти по всей Беларуси. И это при том, что в дневные часы 14 июля по юго-восточной половине максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по Гомельской области +35 +36.

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