В Витебске ветер разметал палатки «Славянского базара» прямо в центре города
- 13.07.2024, 14:45
Гомелю тоже досталось от стихии.
В Витебске, где проходит «Славянский базар», непогода 12 июля прервала празднование на некоторое время. Сильный ветер, который некоторые очевидцы даже назвали «ураганом», разметал установленные тенты и палатки, пишет Telegraf.news.
@mamalena43j
7 минут дождя.Фестивальный Витебск♬ оригинальный звук - ElenaVitebsk
@gnilye__slivy ♬ оригинальный звук - slivy
Впрочем, досталось и другим белорусским городам. В Гомеле на машину одной из жительниц города упало дерево.
«Самое обидное, что я уже бежала перепарковать», — написала женщина. Наверное, всё-таки не обидно. Если бы успела сесть в автомобиль, все могло закончиться куда хуже.
@marisab020 Самое обидно , что я уже бежала перепарковать её подальше от деревьев , просто не успела 🤷♀️😁 #урагангомель#гроза#грозагомель#деревонамашине#деревоупалонамашину ♬ gangstas paradise - favsoundds
А выглядела непогода в Гомеле так:
@stefie.fee #гомель #беларусь #погода #лето #ураган #дождь #ливень ♬ оригинальный звук - Stefi
В Борисове же спасать водителя в машине, попавшей в водную ловушку, пришлось инспекторам ГАИ.
@borisovnews На перекрестке улиц Трусова и 50 лет БССР снова был потоп. Водителям помогали сотрудники ГАИ. 🚔Сотрудники ГАИ Борисовского РУВД в неблагоприятных погодных условиях оказывают помощь участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию. Так, в Борисове в непогоду транспортное средство оказалось в ловушке непогоды. – На выручку водителю пришли стражи дорог, – прокомментировали в ГАИ и подтвердили свои слова видеороликом. ❗️ГАИ напоминает, что в случае возникновения экстренных ситуаций на дороге необходимо сразу о них сообщить по ☎️ 1️⃣0️⃣2️⃣. – Ближайший наряд прибудет, чтобы помочь, – заверили правоохранители. #новостиборисова #адзінства #беларусь #потоп #борисов #гаи #стихия #12июля2024 ♬ Epic Music - Yenna Sound
Кстати, согласно данным Белгидромета и МЧС, в Беларуси в предстоящее воскресенье грозы стоит ждать почти по всей Беларуси. И это при том, что в дневные часы 14 июля по юго-восточной половине максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по Гомельской области +35 +36.