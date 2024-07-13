закрыть
13 июля 2024, суббота, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске ветер разметал палатки «Славянского базара» прямо в центре города

  • 13.07.2024, 14:45
В Витебске ветер разметал палатки «Славянского базара» прямо в центре города

Гомелю тоже досталось от стихии.

В Витебске, где проходит «Славянский базар», непогода 12 июля прервала празднование на некоторое время. Сильный ветер, который некоторые очевидцы даже назвали «ураганом», разметал установленные тенты и палатки, пишет Telegraf.news.

@mamalena43j

7 минут дождя.Фестивальный Витебск

♬ оригинальный звук - ElenaVitebsk

@gnilye__slivy

♬ оригинальный звук - slivy

Впрочем, досталось и другим белорусским городам. В Гомеле на машину одной из жительниц города упало дерево.

«Самое обидное, что я уже бежала перепарковать», — написала женщина. Наверное, всё-таки не обидно. Если бы успела сесть в автомобиль, все могло закончиться куда хуже.

@marisab020 Самое обидно , что я уже бежала перепарковать её подальше от деревьев , просто не успела 🤷‍♀️😁 #урагангомель#гроза#грозагомель#деревонамашине#деревоупалонамашину ♬ gangstas paradise - favsoundds

А выглядела непогода в Гомеле так:

@stefie.fee #гомель #беларусь #погода #лето #ураган #дождь #ливень ♬ оригинальный звук - Stefi

В Борисове же спасать водителя в машине, попавшей в водную ловушку, пришлось инспекторам ГАИ.

@borisovnews На перекрестке улиц Трусова и 50 лет БССР снова был потоп. Водителям помогали сотрудники ГАИ. 🚔Сотрудники ГАИ Борисовского РУВД в неблагоприятных погодных условиях оказывают помощь участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию.  Так, в Борисове в непогоду транспортное средство оказалось в ловушке непогоды. – На выручку водителю пришли стражи дорог, – прокомментировали в ГАИ и подтвердили свои слова видеороликом. ❗️ГАИ напоминает, что в случае возникновения экстренных ситуаций на дороге необходимо сразу о них сообщить по ☎️ 1️⃣0️⃣2️⃣.  – Ближайший наряд прибудет, чтобы помочь, – заверили правоохранители. #новостиборисова #адзінства #беларусь #потоп #борисов #гаи #стихия #12июля2024 ♬ Epic Music - Yenna Sound

Кстати, согласно данным Белгидромета и МЧС, в Беларуси в предстоящее воскресенье грозы стоит ждать почти по всей Беларуси. И это при том, что в дневные часы 14 июля по юго-восточной половине максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по Гомельской области +35 +36.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников