«Хезболла» ударила ракетами по детской площадке в израильском поселке 27.07.2024, 21:37

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Девять детей погибли, десятки ранены.

В субботу, 27 июля, около 19.30 на спортивной площадке в друзском поселке Маджаль-Шамс (территория Израиля) взорвалась ракета «Хезболлы». Об этом пишет издание 9tv.co.il со ссылкой на NWS news.

Как сообщает МИД Израиля, при взрыве погибли девять детей, еще 17 ранены. Всего же пострадали 34 человека. Возраст пострадавших — 10−20 лет, их доставили в местные клиники.

На место происшествия отправили эвакуационные вертолеты, машины скорой помощи и машины интенсивной терапии.

Пока неясно, почему атака произошла именно на поселок, отмечает издание.

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