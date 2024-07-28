Израильская авиация нанесла удары по целям «Хезболлы» в нескольких районах Ливана
- 28.07.2024, 8:06
- 1,464
Поражены хранилища оружия и инфраструктура террористов.
Израильская военная авиация этой ночью нанесла серию ударов по объектам радикальной группировки «Хезболла» в Ливане как глубоко внутри территории страны, так и на юге.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Israel struck several areas in southern Lebanon including Tyre, Kafrkila, Beeqa and Khyam. pic.twitter.com/5bT9nQ0By9— Pulse Network (@Pulsenetwork5) July 28, 2024
В отчете военного командования Израиля указывается, что целями данной атаки являлись, среди прочего, склады оружия боевиков.
Под ударами находились районы семи населенных пунктов в Ливане.
«Ночью IAF (ЦАХАЛ) нанес удары по ряду террористических целей «Хезболлы» как глубоко внутри территории Ливана, так и на юге Ливана, включая хранилища оружия и инфраструктуру террористов в районах Чабриха, Бордж Эль Чмали и Бекаа, Кфаркела, Кфаркела, и Тайр Харфа», - говорится в заявлении израильских военных.
Кроме того ЦАХАЛ обнародовал видео ударов.
Отметим, перед этим израильское издание The Times of Israel писало, что ливанские СМИ сообщали об авиаударах ЦАХАЛ в нескольких районах южного Ливана, включая Аббассию, Хиям и Кафр-Килла. А перед этим - об атаках по городу Бурдж-эль-Шемали, расположенному примерно в 3 километрах от Тира.
Кроме того, были другие цитирования израильским армейским радио утверждений арабской прессы о том, что ЦАХАЛ нацелился на район Чебаа, откуда, по сообщению израильских военных, накануне был нанесен ракетный удар по спортивному стадиону в районе Мадждал-Шамса на севере Израиля.
Также тогда в сети появились кадры с вероятными израильскими авиаударами по территории Ливана в ночь на 28 июля.
Напомним, вчера вечером, 27 июля, Израиль заявил об ударе террористов «Хезболлы» по стадиону на Голанских высотах в районе Мадждал-Шамса. В результате, по последним данным, погибли 12 человек, среди них были дети.