В Мали повстанцы-туареги разбили колонну ЧВК «Вагнера» 28.07.2024, 8:15

2,872

Фото: Mario Nawfal/Х

Убиты и ранены десятки наемников.

В Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Об этом сообщает Reuters.

Как отметило повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидированы около 20 повстанцев.

В пятницу во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, погибших нет.

В сети обнародовано видео с места после боя - кадры можно посмотреть по этой ссылке. Также видео можно посмотреть здесь. Предупреждаем - ролик 21+!

Doğrulattım, Mali’de neler oldu bilgiseli



DPA-CSP, FAMa ve PMC Wagner’e 10 ay önce başlayan anti terör operasyonun en büyük kaybını verdirtti.



Başkent ilan ettiği Aguelhok şehrini birkaç ay önce kaybeden ve Cezayir sınırına sıkışan ayrılıkçı Tuareg Koalisyonuna yönelik anti… pic.twitter.com/IVIuj0CE6E — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

Тем временем в российских пабликах сообщают о гибели в боях в Мали администратора пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE с позывным «Белый».

Туареги - этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны.

Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но позже оно было перехвачено исламистскими группировками.

В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. Однако в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com