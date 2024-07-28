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В Мали повстанцы-туареги разбили колонну ЧВК «Вагнера»

  • 28.07.2024, 8:15
  • 2,872
В Мали повстанцы-туареги разбили колонну ЧВК «Вагнера»
Фото: Mario Nawfal/Х

Убиты и ранены десятки наемников.

В Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Об этом сообщает Reuters.

Как отметило повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидированы около 20 повстанцев.

В пятницу во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, погибших нет.

В сети обнародовано видео с места после боя - кадры можно посмотреть по этой ссылке. Также видео можно посмотреть здесь. Предупреждаем - ролик 21+!

Тем временем в российских пабликах сообщают о гибели в боях в Мали администратора пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE с позывным «Белый».

Туареги - этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны.

Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но позже оно было перехвачено исламистскими группировками.

В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. Однако в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.

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