«Рыцари пустыни»: кто такие туареги, которые грандиозно разгромили «Вагнера» в Мали
- 28.07.2024, 10:44
- 1,284
Российских наемников разбил уникальный народ.
В российских Z-каналах бьют тревогу из-за разгрома в Мали большой группы российских наемников. Победили российских «спецов» туареги, облаченные в халаты, тапки и вооруженные самым примитивным оружием.
Кто такие туареги, рассказал в своем блоге в Telegram известный журналист Александр Невзоров.
«Победившие «вагнеров» туареги — народ уникальный. У них нет собственной территории, и они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами (представителями народов Северо-Западной Африки — ред.), они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат. Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины!
Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями!
После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош — то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа.
При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.
Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, «вагнеров» как мух перебили «подкаблучники» в голубых халатах и тапках.
На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен. Военкоры воют и ноют, просят помощи у министерства обороны РФ. И да, в честь туарегов был назван внедорожник «Volkswagen Touareg» — означает «рыцарь пустыни».