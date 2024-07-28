«Рыцари пустыни»: кто такие туареги, которые грандиозно разгромили «Вагнера» в Мали 28.07.2024, 10:44

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Российских наемников разбил уникальный народ.

В российских Z-каналах бьют тревогу из-за разгрома в Мали большой группы российских наемников. Победили российских «спецов» туареги, облаченные в халаты, тапки и вооруженные самым примитивным оружием.

Кто такие туареги, рассказал в своем блоге в Telegram известный журналист Александр Невзоров.

«Победившие «вагнеров» туареги — народ уникальный. У них нет собственной территории, и они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами (представителями народов Северо-Западной Африки — ред.), они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.

Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат. Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины!

Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями!

После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош — то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа.

При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.

Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.

Короче, «вагнеров» как мух перебили «подкаблучники» в голубых халатах и тапках.

На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен. Военкоры воют и ноют, просят помощи у министерства обороны РФ. И да, в честь туарегов был назван внедорожник «Volkswagen Touareg» — означает «рыцарь пустыни».

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