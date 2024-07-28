«Лукашенко понял, что зашел слишком далеко» 8 Сергей Климовский

28.07.2024, 13:02

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Диктатор вместе Путиным попал в крайне неудобное положение.

Основная причина внезапной поездки 25 июля Лукашенко к «Путину» – ему нужны инструкции как вести себя с Польшей. Но кремлевцы не знают, какие указания дать ему, и пока они ведут мозговой штурм, то обоих диктаторов отправили подальше от прессы на остров Ваалам в леса оккупированной Сталиным Карелии. Логичный ход, когда сказать нечего, а долго молчать не к лицу.

Поэтому Лукашенко в четверг прилетел не в Москву, а в Свято-Ленинград, откуда его вертолетом отвезли на остров, куда доставили и «Путина». Население этого острова на Ладожском озере состоит из монахов-фэсбэшников, которые почти полностью изгнали с него местных жителей. Если в 1989 г. их было 487 человек, то в 2023 г. число местных жителей оценивали в несколько десятков человек.

В этой обстановке оба диктатора поставили свечки в новодельном монастыре из свежих досок, и третий день тупят, изображая работу мысли и «продолжительный разговор», как значится на сайте Лукашенко. Лукашенко в Минск не отпускают, поскольку кремлевцы, ведущие мозговой штурм, предполагают, что он может понадобиться для совместного заявления с «Путиным». Поэтому пусть будет под рукой.

С Польшей у Лукашенко все плохо. Правительство Дональда Туска основательно взялось за самозванца и весь июль выдвигает ему одно за другим требования. Освобождения этнического поляка и правозащитника Анджея Почебута от Лукашенко требовало еще предыдущее правительство Матеуша Моравецкого в числе условий для нормализации отношений.

Правительство Туска добавило к этому условию требование выдачи мигранта, который 28 мая ударил самодельным копьем польского пограничника и тот 6 июня скончался в больнице от полученных ран. Случай стал резонансным и для Польши и Туска уже вопрос чести и принципа заполучить убийцу. МИД Польши направил 22 июля это требование МИД Беларуси, указав, что выполнение его существенно улучшит отношения. На это в МИД Беларуси ответили, такие случаи бывали и раньше, почему вы сейчас так сильно возбудились?

Выдача Польше мигранта-убийцы ставит Лукашенко и «Путина» в крайне неудобное положение перед теми, кого они записали в «глобальный юг». Лукашенко переживет выдачу, а для Москвы она будет равнозначна потери лица перед «глобальным югом». В следующий раз Польша потребует выдавать всех сирийцев, палестинцев и других, кто пытается прорваться через забор на границе. С вопросом выдать или не выдать убийцу Лукашенко и прилетел в РФ.

Если не выдать, то Польша может закрыть два последних действующих транспортных коридора из Беларуси в ЕС. Разрешение ЕС для этого ей не требуется. В этом она найдет также понимание у правительства Шольца, ведущего сложные переговоры с Лукашенко о выдаче гражданина ФРГ и сотрудника Красного креста Рико Кригера, арестованного в Беларуси 6 ноября 2023 г. и приговоренного в ней 20 июля к смертной казни.

Если Польша полностью закроет границу для товаров и людей, то Лукашенко как контрабандист окажется совсем на мели. Рухнут не только легальные поставки креветок в РФ, но и теневые схемы ввоза в РФ чипов и двусмысленного оборудования, заказанного агентами ФСБ, зарегистрировавшими фирмы в Казахстане и государствах Центральной Азии. А это проблемы уже не только Лукашенко, но и кремлевцев. Не удивительно, что он срочно и полетел к ним с вопросом, что делать будем?

Рухнут также схемы по въезду агентов кремля и Лукашенко в ЕС через белорусско-польскую границу. Безвиз для граждан 35 государств Европы, открытый Лукашенко до конца года, можно рассматривал и как сигнал агентуре – кто ощущает, что «пригорает», воспользуйтесь этим «окном».

Исчезнет и возможность проталкивать в Польшу мигрантов с глобального юга, как она исчезла после закрытия границы Финляндией. Если граница закрыта, то заявления о статусе беженцев и тому подобном на ней просто не принимают. Для кремля это новая проблема. Сейма Польши усугубил ее 26 июля. В пятницу, когда Лукашенко и «Путин» второй день тупили на острове, Сейм принял закон, разрешающий военным стрелять на поражение в нарушителей границы без долгих церемоний. Мало сомнений, что Анджей Дуда не подпишет на днях этот закон.

Правительство Туска и оппозиционная «ПиС» едины в вопросе границы. Особенно с учетом предстоящих Польше летом-осенью 2025 г. президентских выборов. Поскольку Дуда на третий срок выдвигаться не может, то сейчас коалиция вокруг «Гражданской платформы» Туска и коалиция вокруг «ПиС» начнут соревнование, кто больший патриот и защитник Польши. Дуда в вопросе границы может оказаться еще большим радикалом, чем Туск, чтобы наработать балы «ПиС» к выборам.

Так как польские фермеры чипы для ракет в стиральных машинках в РФ через Беларусь не экспортируют, то у Москвы мало реальных инструментов в Польше, чтобы помешать полному закрытию границы.

Особенно нелепо на фоне разоблачений полицией терактов, поджогов и других актов диверсий, совершенных с мая в Польше агентами «Путина» и Лукашенко. После того, как на этой недели СБУ раскрыла группу из граждан Украины, завербованных ФСБ для диверсий в Польше и других странах ЕС, у польских контрразведчиков фактов добавится.

Если добавить начало с 1 августа в Польше военных учений «Безопасное Подляшье» с участием 17 тыс. солдат и бронетехники для обеспечения безопасности участка границы возле Брестской области, то станет очевидным тот кругу вопросов, с которыми Лукашенко срочно полетел в РФ.

На него реально давят сроки и вся ситуации, а он не знает, что делать – идти на уступки полякам, игнорировать их, или идти на повышение конфронтации, и если да, то до какого уровня. Лукашенко сократил летом число попыток мигрантов прорвать границу, о чем 25 июля сообщил Радослав Сикорский, глава МВД Польши. Сикорский увязал это с Китаем, который не заинтересован в полном закрытии польско-беларусской границы, так как это осложнит ему торговлю с ЕС.

Похоже, Пекин действительно рекомендовал Лукашенко не доводить Польшу до закрытия границы, выдать мигранта, убившего пограничника, и вообще прекратить такие вылазки. Лукашенко мог ответить, что на вылазки его толкает Москва, а он от нее зависит и поэтому может сократить, но не прекратить. Си Цзиньпин пообещал ему поговорить с Москвой и поддержать. В результате Беларусь срочно вступила 4 июля в ШОС, а уже 8 июля в Брестской области под эгидой ШОС начались совместные учения с китайскими военными. Официально они закончились 19 июля, а 22 июля МИД Польши направил ноту с требованием выдачи убийцы. Явно эти учения лишь убедили Варшаву, что пора вывести из тени скрытные переговоры с Лукашенко и заставить его отвечать публично.

Сейчас Лукашенко понял, что зашел слишком далеко и ему не хватает полномочий. В результате отправился к кремлевскому начальству с вопросом, что делать дальше? Но у начальства нет ответов, и оно отправило Лукашенко на остров, подождать, пока оно будет их искать. По чекистской привычке создавать всему «легенды» на остров к нему также отправили «Путина», не может же Лукашенко просто сидеть где-то в РФ как у себя дома и не работать. В результате оба сидят на острове и изображают работу мысли.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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