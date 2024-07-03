Россиян в глубинке начнут лечить почтальоны 1 3.07.2024, 9:20

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Медиков не хватает.

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) откроют в сельских почтовых отделениях РФ, а их работники будут диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции для повышения зарплаты, пишет «Парламентская газета».

Почтальоны в сельских отделениях пройдут специальную подготовку для работы в качестве фельдшеров или библиотекарей. Подобные инициативы уже тестируют в нескольких регионах и планируют распространить на всю Россию.

«Допускать закрытие [почтовых отделений] нельзя. Нужно искать способы сохранять почту на селе. В регионах есть опыт совмещения отделений с пунктами МФЦ и ФАПами. И, конечно, преодолевать кадровый дефицит и низкие зарплаты», — заявил изданию член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев.

Гендиректор «Почты России» Алан Козонов заявил, что видит большие перспективы в совмещении фельдшерского пункта и почтового отделения. По его словам, так как ФАП находятся в госсобственности, то компании не надо платить за аренду — таким образом, освободившиеся деньги направят на повышение зарплат работникам.

Похожий проект — «Почтальоны здоровья» — был уже запущен в Ульяновской области. После прохождения медицинской подготовки работники почты могут проводить несложные медицинские процедуры и выявлять опасные заболевания по характерным признакам. Вызов «почтальона здоровья» на дом — это дополнительная рабочая нагрузка на сотрудника, но позволяет почтальону заработать больше.

«Совмещение для почтальона — хороший вариант, но только если он не занят целый день. Нужно только уточнить, какую деятельность можно совмещать. Почтальоны, например, могли бы параллельно работать курьерами в службах доставки, но опять же, должен быть единый регламент по всей стране», — отметил Евстифеев.

В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России не хватает 30 тыс. врачей.

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