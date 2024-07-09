Почему Лукашенко признался, что у него все плохо со здоровьем

Почему Лукашенко признался, что у него все плохо со здоровьем12
- 9.07.2024, 12:08
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Две причины.
Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода» назвал две причины, почему он признался, что у него не все в порядке со здоровье:
— 29 лет он не замечал что июль – трудный, напряженный месяц. И вот на 30-м году правления заметил. И коммуникации с людьми теперь стало напрягать. Тем более, что немалая часть из них его проклинает. Это признание, неожиданно вылезшее наружу, дорогого стоит. Это показывает, что все пропагандистские постулаты о «национальном единстве» в поддержке режима являются искусственной пиар-конструкцией. И он это понимает.
И дальние перелеты на расстояние более 4000 километров теперь даются нелегко. Поэтому «такие дни трудны».
Чем можно объяснить такую необычную откровенность? Я думаю, этому может быть две причины. Одна из них более очевидна.
Дело в том, что 5 июля телеканал «Дождь» сообщил, что состояние Лукашенко во время его визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане стало «резко ухудшаться на глазах у участников» форума. И чтобы как-то смягчить негативные последствия этой информации, белорусский правитель начал оправдываться, как-то объясняться.
В результате же получилось, что Лукашенко косвенно подтвердил сказанное на канале «Дождь», признав, что у него действительно «тяжелые дни». Если невозможно скрыть неприятную реальность, то необходимо дать ей собственное объяснение. Ход довольно рациональный.
Вторая причина, которую называет политолог, — желание Лукашенко увидеть реакцию его чиновников на информацию об ухудшающемся здоровье.