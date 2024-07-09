Россияне подали в суд на «Белкоммунмаш» 9.07.2024, 14:54

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Требуют неустойку.

Муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о взыскании неустойки.

Свыше 5, 4 млн российских рублей предприятие требует с подрядчика – местной дочки белорусского БКМ-холдинга. Суд принял иск к рассмотрению. Ближайшее заседание состоится 5 августа, сообщает РБК.

В пресс-центре городской администрации РБК Новосибирск рассказали, что подача иска вызвана возникшей неустойкой из-за несоблюдения сроков выполнения работ в рамках муниципального контракта по модернизации 10 трамваев.

«В досудебном порядке подрядчику была направлена претензия с расчетом суммы неустойки по контракту, но требования МКП «ГЭТ» подрядчик не исполнил», — рассказали в мэрии Новосибирска.

Генеральный директор ООО «БКМ Сибирь» Александр Игонин подтвердил наличие неустойки предприятия перед МКП «ГЭТ». По его словам, в соответствии с контрактом машины нужно было поставить муниципалитету до 31 декабря 2023 года.

«Все решения будут приниматься в судебном порядке», — ответил Игонин на вопрос о том, какие действия намерены в дальнейшем предпринимать представители «БКМ Сибирь».

Гендиректор компании пояснил, что несоблюдение графика поставки трамваев было вызвано задержкой поставки машинокомплектов холдингом «Белкоммунмаш».

«В свете объективных событий, которые сейчас происходят, большая проблема по комплектующим запчастям. Скажем так: все мы стали заложниками ситуации по подрядчикам и комплектующим», — отметил Игонин.

В октябре 2023 года белорусский холдинг «Белкоммунмаш» и российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» подписали меморандум об обновлении трамвайного парка Новосибирска. Согласно условиям подписанного документа, до конца 2023 года планировалось поставить городу 10 трамваев «в старом кузове». В 2024 году Новосибирск должен получить еще 10 трамваев, кузов которых будет выполнен в новом дизайне. В последующие два года власти намерены получать по 20 трамваев.

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