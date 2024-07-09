Украина планомерно ведет работу по уничтожению Черноморского флота РФ 1 9.07.2024, 17:31

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Спикер Военно-морских сил ВСУ рассказал подробности.

Списывать со счетов Черноморский флот РФ пока еще рано, но Украина ведет работу по его уничтожению. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Говоря о нынешнем состоянии российского Черноморского флота, спикер отметил, что можно говорить о двух категориях кораблей.

«Причем категорировать можно по-разному. Можно категорировать по принципу «кто может дотянуться до территории Украины и кто не может» или по принципу «кого не жалко было бросить в Крым и кого жалко». Но в принципе, эти две категории пересекаются», — сказал Плетенчук.

Он отметил, что наиболее опасными остаются носители крылатых ракет, которые РФ перебазировала из оккупированного Крыма сразу, как только начала терять корабли. Сейчас носители находятся в Новороссийске, периодически оттуда выходят для нанесения огневого поражения.

«И вторая категория — это которая не может дотянуться. Ее часть тоже перевели, но какая-то часть осталась в Крыму. То есть это те корабли, которые либо в ремонте, либо являются не очень ценными активами, либо вспомогательным флотом. Тем не менее, они используют имеющиеся у них на вооружении корабли. Они, как вы видите, продолжают обстрелы. Точнее даже можно сказать, что они их возобновили, потому что пауза была достаточно долгая. После исхода из Крыма они были вынуждены решать проблемы с логистикой в Новороссийске с загрузкой этих ракет на корабли и подводные лодки. И какое-то время у них на это ушло. В принципе, ожидаемо, что они этот процесс там наладили вполне… Списывать со счетов его (Черноморский флот РФ, — ред.) точно рано. В то же самое время планомерная работа по решению этих проблем продолжается», — сказал Плетенчук.

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