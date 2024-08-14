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Мобильные операторы ввели очередные изменения

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  • 14.08.2024, 10:45
  • 3,194
Мобильные операторы ввели очередные изменения

Одним клиентам нужно платить больше, другим — меньше.

У мобильных операторов — очередные изменения. К примеру, компания life:) повысит тарифы на многие услуги, отмечает «Зеркало».

Мобильный оператор life:) объявил, что с 27 августа повысит тарифы на некоторые услуги. К примеру, абонплата по тарифу «Бесконечный» вырастет до 17,9 рубля в месяц (сейчас — 16,9 рубля), по «Бесконечный+» — до 23,9 рубля (теперь — 21,9 рубля), а «Бесконечный Pro» — до 27,9 рубля (сейчас — 26,9 рубля).

«Тариф «Старт» будет стоить 5,5 рубля в месяц (сейчас- 4,5 рубля), и появится возможность оплачивать тариф частями — 0,18 рубля в сутки, — уточняют в компании. — Тариф «Безлимит Лайт» — 9,9 рубля в месяц (теперь — 8,2 рубля)».

Подорожает абонплата и по другим тарифным планам. Также компания повысит стоимость интернет-пакетов.

У компании МТС до конца сентября действует акция «Супербонусы 2024» для новых абонентов. Так, по тарифному плану «#Супер 10» абонплата снижена до 15,9 рубля на первые 90 дней, по «#Супер 30» — до 22,9 рубля, а по «#Супер 50» — до 30,9 рубля. Это на 10 рублей ниже обычной цены.

Компания А1 объявила, что с 1 сентября снизит для бизнеса стоимость подписок на сервисы платформы Яндекс 360 (это виртуальное корпоративное рабочее пространство, в котором среди прочего есть электронная почта, мессенджер, календарь и другое).

Также оператор А1 с 12 августа изменил стоимость услуг мобильной связи для юрлиц. «Так, с указанной даты увеличился размер абонентских плат тарифных планов для юридических лиц, исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, интернет-трафика сверх включенного в абонентскую плату и SMS. Изменение стоимости также затронуло дополнительные пакеты мобильного интернета, минут, SMS и прочие дополнительные услуги», — сообщала компания.

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