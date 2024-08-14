Какое ваше кредо? Anti-Colorados, Defence-Line

14.08.2024, 13:09

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Лавров выставил своего шефа старым балаболом.

Как известно, Сергей Лавров достаточно профессионально рассуждает о многих актуальных вопросах, например, о качестве овса, но этим не ограничивается его кругозор. Он также легко может рассуждать об аргентинской муке, например, или о том, какие успехи демонстрирует Талибан, по части выращивания определенных сельскохозяйственных культур, с которых собирают и высушивают сок. Тем не менее, иногда он выдает какие-то важные философские мысли. Например, он сформировал жизненное кредо своего шефа, а также наличие этих принципов у целого ряда партнеров или даже союзников России.

Однажды он публично и четко сформулировал основное правило, которого придерживается фюрер: «пацан сказал, пацан – сделал». По его утверждению, Путин никогда не отклоняется от этого принципа, и если он уже что-то сказал, то так тому и быть. Правда, Лавров высказался излишне категорично, поскольку его шеф, кроме всего прочего, любил говорить про резиновые попки и прочие вещи, такого характера. А с учетом слов Лаврова, возникает большой вопрос о том, что же сделал этот пацан после того, как сказал такие вещи?

Но сейчас эта тема приобретает несколько другой вид. Если вспомнить знаменитую речь фюрера в конце февраля 2022 г., то он тогда говорил о том, что вынужден начать боевые действия против Украины, в связи с тем, что она готовится напасть на его страну. Мы знаем наверняка о том, как Украина «готовилась» и более того, Путин тоже это знал, потому и решился на свою агрессию. Но вот прошло время и противник теперь сам признает, что утратил контроль над своей территорией, площадью примерно 500 км², а по данным наших военных, это площадь уже вдвое больше.

В данном случае, не столь важно, какая именно площадь уже находится под контролем ВСУ, а важно то, что сказал Путин в том самом феврале. Получается, что он тогда соврал дважды. Первый раз – когда рассказывал о подготовке Украины напасть на федерацию, а второй раз – когда развязанная им война, якобы направленная на предотвращение захвата территории федерации, привела к прямо противоположному результату. По большому счету, он не выполнил то, что обещал публично, а значит, поступил прямо противоположно тому, что о нем рассказывал Лавров.

И действительно, вот уже несколько дней подряд вражеская пресса пишет о том, откуда и сколько людей было эвакуировано из Курской области. Более того, там пишут о том, что следует эвакуировать не менее 20% жителей этой области. Мог ли кто-то 2,5 года назад представить, что российская пресса будет писать такое:

«В связи с наступлением Вооруженных сил Украины в Курской области власти российского региона решили эвакуировать около 180 тыс. человек, заявил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с Путиным и членами Совбеза РФ. Смирнов уточнил, что эвакуация началась 8 августа и затронула шесть приграничных районов и два района, расположенных вблизи Курчатовской АЭС. «Итого это 180 тыс. человек. Выехали и эвакуированы на сегодняшний день 121 тыс. человек, 59 тыс. – работа продолжается», – отчитался он президенту. Таким образом, на фоне продвижения ВСУ курские власти решили эвакуировать почти 20% населения региона, где по состоянию на 2024 год проживает 1,06 млн человек. Число людей, которые будут вывезены в безопасные районы, сопоставимо с населением таких городов, как Псков (187 тыс.), Абакан (185 тыс.), Южно-Сахалинск (180 тыс.). Немногим больше население Комсомольска-на-Амуре – 235 тыс., и Сыктывкара – 220 тыс. В Пятигорске проживает 143 тыс. человек, в Дербенте – 127 тыс».

Здесь стоит заметить то, что их пресса уже легко пишет название вооруженных сил Украины, как положено, а Путин до сих пор жонглирует придуманными им же формулировками, типа «формирования киевского режима». Ну не может дед выговорить эти три буквы. Они ему как серпом по тому месту, о котором он рассказывал в анекдоте про бабушек и дедушек. В связи с этим, возникает вопрос о том, что же сделал этот пацан после того, как наговорил себе на Гаагу? А другой вопрос уже к Лаврову: не ошибся ли он с той самой формулировкой жизненного кредо своего фюрера?

Но есть же и более свежие примеры того, как заявления Путина пошли против законов физики, вернее – той самой философской конструкции, которую изложил Лавров, громко позвякивая уздечкой и цокая копытом. Так, после начала повторного вторжения на территорию Харьковской области, Путин лично пояснил цель этого маневра. С его слов, таким образом, он планировал устроить буферную зону на территории Украины, для того чтобы избежать ударов артиллерии ВСУ по приграничным районам России.

Правда, сказал он это после того, как вторжение было остановлено и скорее, это было ответ на вопрос, почему войска не смогли продвинуться глубже, на территорию Украины. Тогда-то и возникла теория буферной зоны. Это тут же подхватила пропаганда и пояснила, что буферная зона представляет собой территорию, глубиной от 20 до 30 км, которая не позволит противнику применять большую часть его ствольной артиллерии. Потому глубина вторжения оказалась достаточно скромной.

Чуть позже, развивая эту теорию, были высказаны анонсы чего-то подобного на севере харьковской области, а также в Сумской и Черниговской областях. Между прочим такая постановка вопроса была признана чуть ли не гениальной, а жители приграничных с Украиной районов федерации и вовсе аплодировали стоя. По крайней мере, с той стороны не было ни единого возражения или критического мнения по поводу желания Путина устроить эту самую буферную зону. Лаптям эта идея, что называется – зашла, ну а сомнений в том, что царь реализует этот замысел, не было никаких.

И вот прямо сейчас мы наблюдаем формирование буферной зоны именно в том виде виде, который описал Путин, но на территории уже самой федерации. А те мирные жители, которые долгими и продолжительными аплодисментами приветствовали инициативу своего фюрера, теперь превратились в беженцев, которые выезжают как можно дальше от границы с Украиной. Но и это еще не все, По образовавшейся буферной зоне, путинские военные теперь наносят удары артиллерией и авиацией. Просто вдумаемся в дичь этой ситуации. Путин рассказывал о том, что хочет уберечь приграничный районы от обстрелов со стороны Украины, а теперь сам дал добро на обстрел этих же района, но уже силами своих военных. А ведь пацан сказал… и вот что сделал!

Тем временем, на болотах наблюдается явление, которое в совковые времена называлась «разговорчики в строю» или неприятные комментарии по действиям руководства. Пока это просто разговорчики, но стоит отметить, что совсем недавно таких язвительных разговорчиков практически не было, а теперь они приобретают постоянный и разноплановых характер. Например такие:

Самое же неприятное для власти, даже не глухая критика, а язвительный сарказм, который указывает на постепенную потерю авторитета и еще недавнего представления о богоподобности власти. Кто-то правильно заметил, что когда над властелином начинают смеяться это значит, что страх начинает отпускать. Вот как это выглядит прямо сейчас:

Да, это пока разговоры, но именно с таких разговоров начинаются самые неприятные и жуткие события, которые приводят самодержица и даже императора в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Еще один штрих к портрету этого пацана для нас может показаться странным и непонятным, и тем не менее, на болотах он приобретает все более острую актуальность. Так, царь уже неоднократно и торжественно дал свое царское слово о том, что солдаты срочной службы ни в коем случае не будут принимать участия в боевых действиях. Пацан сказал это публично и повторил, на протяжении всей широкомасштабной фазы войны, где-то с десяток раз. То есть, он не просто что-то брякнул не подумавши, а твердо пообещал это своей черни. И вот теперь она наблюдает за тем, как пацан держит свое слово.

А как известно, в Курской области именно солдаты срочной службы приняли на себя первые удар ВСУ и тут же массово, стали сдаваться в плен, поскольку на такое они не подписывались. Тут надо заметить, что в плен сдались те, кому повезло, а кому не повезло – ушли в разряд «пропавший без вести». Хотя всем понятно, куда именно они пропали, но вслух об этом говорить не принято, потому что китайцы могут разорвать контракт, по которому федерация поставляет туда хрящи. Если окажется, что хрящи, а тем более молодые, потеряны бездарно и не отправлены на экспорт, в Пекине такого могут этого не понять.

Тем временем, в их прессе, а особенно среди различного сорта военкоров, обсуждение этой темы приобретает особую остроту и градус накала. А в исполнении одного источника, но в разных постах, это изложено примерно так:

«Уважаемые читатели, абсолютно неприемлемая ситуация развернулась вокруг солдат срочной службы, которые несут службу в приграничных с Украиной регионах. В первый день после прорыва ВСУ нашей границы в Курской области именно срочники вместе с пограничниками практически без вооружения вынуждены были принять бой. И приняли его героически! В результате – некоторые погибли, многие оказались в плену».

И буквально через пару дней эта тема получает вот такое продолжение, в исполнении того же самого источника и со ссылкой на начальника генштаба Герасимова:

«Начальник Генштаба считает, что срочники останутся в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях до тех пор, пока не появится возможность заменить их новыми мобилизованными. А такая возможность будет минимум через полтора-два месяца»

Что интересно, их собственная пресса приводят цитаты еще совковых теоретиков военного дела и указывает на то, что между двумя воюющими странами не может быть границы, а только линия фронта. И вот сейчас уже прямо сказано о том, что на этой линии фронта продолжат оставаться срочники. Это несмотря на то, что пацан неоднократно дал свое слово. В оправдание такой позиции, черни все же говорят о том, что она сама виновата в таком положении дел. Согласно тому же источнику, выглядит это следующим образом:

«Большая проблема с резервами – никаких визуальных подтверждений успешных боев ВС РФ, о которых рассказывают военкоры, почему-то нет. Есть опасение, что официальные органы и связанные с ним телеграм-каналы снова врут. Отдельно стоит сказать, что местные жители практически не оказывали врагу никакого сопротивления».

Таким образом, фраза из арестантского арсенала, которую привел Лавров, в качестве иллюстрации как кредо своего царя, стала для фюрера чем-то вроде приговора. Ведь в арестантской среде тот, кто говорит одно, а делает другое, имеет четкое определение «балабол». Поэтому хотел того Лавров или не хотел, но по сути выставил своего шефа старым балаболом. А мы просто заметим, что в местах не столь отдаленных, балаболы очень часто заканчивает свою карьеру в петушиных углах. Хотя, именно там Путин мог бы найти свое призвание и от души рассуждать о резиновых попках.

Но не только лапти способны на такие вещи, это прямо сейчас демонстрирует и полотенца, иранского производства. Дело в том, что уже несколько недель подряд, на весь мир, они обещают дать бой Израилю. Насколько можно понять, Израиль и его союзники уже заждались этого удара, чтобы в ответ сделать то, что не было сделано уже давно. Ну а Тегеран постоянно угрожая, откладывает свой грандиозный удар и возможно, в конце концов там скажут о том, что имели в виду сражение в шашки или шахматы. Так что у полотенец есть все шансы переплюнуть старого кремлевского маразматика.

Anti-Colorados, Defence-Line

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