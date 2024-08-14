Самая масштабная атака: Украина ударила по четырем российским аэродромам 14.08.2024, 17:46

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10 взрывах только на аэродроме «Саваслейка».

Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны – Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск – осуществили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

Об этом сообщили собеседники «Украинской правды» в СБУ

«Веселая» ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск», — рассказал источник издания.

Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

Местные паблики сообщали о 10 взрывах только на «Саваслейке», откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

«Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами. СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим «птичкам», – подытожил собеседник издания.

СБУ та Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах. Політ дронів фіксували місцеві мешканці. Відео з російського телеграм-каналу Astra pic.twitter.com/F1rQ0usRk3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 14, 2024

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