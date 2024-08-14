Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов 2 14.08.2024, 18:21

Опрос.

Кандидат в президенты США Камала Харрис опережает своего оппонента Дональда Трампа в шести из семи ключевых штатов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Cook Political Report Swing State Project.

Опрос показал, что Харрис имеет преимущество над Трампом в 1% в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В этих штатах она имеет 48% поддержки, Трамп – 47%. Еще 5% респондентов заявили, что не определились или не будут участвовать в голосовании.

Невада остается единственным штатом, где Трамп до сих пор имеет небольшое преимущество.

Харрис опережает Трампа на 2% в Аризоне, где в мае тот имел преимущество в 1% над действующим президентом Джо Байденом. Она также смогла обогнать Трампа в Северной Каролине, преодолев его майское преимущество в 7%, и теперь опережает его на 1% в Пенсильвании, где раньше Трамп имел 3-процентное преимущество над Байденом.

В Джорджии оба кандидата имеют равный уровень поддержки – по 48%. По данным опроса, в мае Трамп опережал Байдена на 3%.

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