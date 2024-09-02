Названы полезные напитки для мозга, которые следует пить каждое утро 2.09.2024, 5:15

Особенно полезны людям за 40.

Диетологи Варши Хатри и Джефф Дробот назвали самые полезные напитки для мозга, которые стоит пить каждое утро для улучшения памяти и настроения людям старше 40 лет, пишет shefinds.com.

«С возрастом поддержание когнитивного здоровья становится все более важным... После 40 лет крайне важно поддерживать функцию мозга и общее психическое благополучие посредством сбалансированной диеты и здорового образа жизни», - говорится в статье.

По словам диетологов, один из простых и приятных способов улучшить здоровье мозга - включить в свой ежедневный рацион такие напитки:

Латте с куркумой. Богато мощным противовоспалительным и антиоксидантным соединением куркумином, который связан с улучшением настроения и памяти за счет увеличения нейротрофического фактора головного мозга. Употребление латте с куркумой может помочь уменьшить воспаление в мозге, потенциально снизить риск снижения когнитивных функций и улучшить общую функцию мозга.

Черничный смузи. Черника известна своим высоким содержанием антиоксидантов, особенно флавоноидов, которые, как известно, улучшают когнитивные функции. Черничный смузи не только улучшает работу мозга, но также предлагает освежающий и вкусный способ включить в свой рацион необходимые питательные вещества.

Свекольный сок. Отличный выбор для улучшения когнитивных функций из-за высокого уровня нитратов. Эти нитраты преобразуются в организме в оксид азота, который помогает расширить кровеносные сосуды и улучшить кровоток и доставку кислорода в мозг.

Зеленый чай. Мощный союзник для здоровья мозга благодаря богатому содержанию антиоксидантов, особенно катехинов. Умеренное содержание кофеина в зеленом чае улучшает концентрацию и внимательность, не вызывая чувства нервозности

Матча. Это порошкообразный зеленый чай с более высокой концентрацией антиоксидантов и L-теанина. Он обеспечивает более продолжительное высвобождение энергии и улучшенную концентрацию. L-теанин в матче способствует расслаблению и может помочь уменьшить стресс. Матча также предлагает мощную дозу антиоксидантов, которые защищают клетки мозга и поддерживают общее когнитивное здоровье.

Кофе. Этот классический утренний напиток может повысить бдительность, концентрацию и когнитивные способности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com