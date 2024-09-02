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Быков: Я знаю, как закончит Лукашенко

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  • 2.09.2024, 7:51
  • 13,504
Быков: Я знаю, как закончит Лукашенко
Коллаж: Charter97.org

Санитары возьмут его прямо на трибуне.

Известный российский писатель Дмитрий Быков предсказал конец Лукашенко. В интервью для «Фабрики новин» он прокомментировал запрет в Беларуси стихов Янки Купалы:

— Есть замечательная реплика в пьесе «Гроза», когда Варвара говорит: «Не слушай ее, ведь ей же надо что-то говорить». Вот не надо обращать на них внимание, ведь им надо что-то запрещать. Надо будет — запретят Янку Купалу, алфавит или потребуют, как у меня в романе, арендную плату за использование алфавита.

Когда речь идет о Лукашенко, думаю, у нас нет особых расхождений. Я не уверен в психическом здоровье Путина, но в психическом здоровье Лукашенко я уверен на 100%. Он больной человек, который не очень был здоров в самом начале. Теперь же, после 30 лет бесконтрольной власти, он совсем не в себе. Что бы он не делал, что бы его сатрапы не воротили, что бы не происходило на Окрестина, — это иррациональное пространство ночного кошмара. Мне страшно жаль белорусов — десять миллионов талантливых людей, которые находятся в заложниках у маньяка.

Я много раз предсказывал, чем закончит Лукашенко. Чем закончит Путин — я не знаю, по крайней мере, у меня есть два варианта. Лукашенко же публично сойдет с ума во время одной из публичных речей. Просто окончательно утратится логика и смысл в том, что он несет, санитары возьмут его прямо на трибуне.

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