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После этого Кремль поднимет белый флаг

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  • Герман Обухов
  • 2.09.2024, 8:16
  • 14,134
После этого Кремль поднимет белый флаг

Формула мира проста и очевидна.

85 лет прошло с того дня, как началась Вторая мировая, а как вчера, только танки тогда шли с Запада, теперь же с Востока. Можно бесконечно долго повторять слова, приписываемые Уинстону Черчиллю: «Фашисты будущего будут называть себя антифашистами», они не потеряют свою актуальность и правдивость. Гитлер невольно помог Сталину в экспансии коммунизма по всему миру, а Запад предпочел иметь дело с тоталитарным Советским Союзом, но не с фашистской Германией.

Страны Восточной Европы оставались под «мягкой» советской оккупацией еще 45 лет после войны. Может быть на этот раз Путин также поможет Западу избавиться от агрессивной Российской империи и ее ядерных арсеналов?  

    Кое-кто в России хочет и сегодня повторить то, что произошло 80 лет назад, однако это невозможно по одной простой причине – нынешняя Россия не имеет никакого отношения к победе над нацистской Германией в 1945 году и не потому, что страна победившая фашизм имела другое название, а потому что у нее было совершенно другое социально- политическое устройство. В той стране не было олигархов и владельцем «заводов, газет, пароходов» декларативно являлся народ, хотя на самом деле – ЦК КПСС и НКВД.

       Сегодня мы наблюдаем безуспешные попытки руководства Украины найти пути мирного решения военного конфликта и прекращения войны. Вероятно, они напрочь забыли историю, – с Гитлером кто-то вел переговоры  после 22 июня 1941 года? Что-то не припоминается. Ответ на вопрос: Хотят ли русские войны? давно найден: Хотят. Тогда о каком мире мы говорим? Высшее руководство ОП Украины и ряда других политических ведомств выглядят сказочниками и мечтателями, создавая какие-то миротворческие программы и собирая «саммиты мира». Все это пустое. 

Формула мира на самом деле проста и очевидна: война очень быстро прекратится тогда, когда воздушные тревоги будут звучать в Москве ровно столько же раз, как и в Киеве. С террористами и неонацистами не договариваются, их принуждают сдаться, чтобы сохранить их никчемную жизнь.

Запад до сих пор не желает это принять и вынести Москве негласный приговор. Более того, там до сих пор не только пытаются, но и продолжают торговать с Россией через третьи страны. В этой связи хочется им напомнить исторический факт: последний эшелон с рудой ушел из Советского Союза в нацистскую Германию 21 июня 1941 года. Признание наличия в России  неонацизма на основе 5 доказанных признаков и введение эмбарго на покупку нефти и газа обескровит российскую экономику за один год и заставит Кремль поднять белый флаг.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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