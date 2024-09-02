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Белоруска: В стране вернули крепостное право

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  • 2.09.2024, 13:46
  • 6,250
Белоруска: В стране вернули крепостное право

Как выглядит сельское хозяйство в Беларуси.

Муж читательницы сайта Charter97.org возглавляет одно из сельскохозяйственных предприятий. Она рассказала, как выглядит работа в этой сфере:

— Кажется, я должна радоваться и гордиться, что он после академии достиг достаточно высокого уровня. Имеет среднюю белорусскую зарплату, работа у дома.

Но каждый день мой муж приходит поздно с одной и той же фразой: «Надо увольняться, больше нет сил!»

Вся беда в том, что в сельском хозяйстве никогда не стояла очереди из желающих работать, так как зарплаты низкие, работа тяжелая и низкооплачиваемая. А после 2020 года несогласных заставили выдавить из хозяйства, остались или очень осторожные, или напрочь аполитичные. А сколько таких, вы прекрасно знаете сами.

Доходит до абсурда: мой муж проводит совещание, можно сказать, почти сам с собой (собираются начальники нескольких отделов, обсуждают фронт работ). А позже сами берутся за их выполнение.

Вот так три в одном: утром совещание, после — работа в поле: сев, удобрение полей, прополка и уборка. Ждет муж осени, чтобы хоть немного передохнуть и поискать другое место работы.

Только с таким отношением к людям — неизвестно, можно ли вырваться из этого ада. Ведь даже уволиться сам без согласования он не может. Разве это не крепостничество в 21-м веке?

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