«Россия это не хочет признавать» 4.09.2024, 17:23

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Эксперт назвал желаемый для Украины сценарий развития Курской операции.

России приходится перебрасывать свои войска с территории Украины в Курскую область, что она и будет продолжать делать. Именно это является желательным сценарием развития операции в российском регионе для ВСУ.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Очевидно, что риски того, что противник будет укреплять там ( в Курской области - ред.) свое присутствие, перебрасывать подкрепление и контратаковать украинские позиции, он есть. Но я бы обратил внимание еще на два факта. Во-первых, Украина к этому готовилась. И я скажу, что возможно для нас это в какой-то степени и желаемый сценарий», - отметил Мусиенко.

По его словам, хоть Россия это не хочет признавать, но какие-то войска ей пришлось перебрасывать из Украины в Курскую область.

«Они же там появились более 30 000 тысяч, в том числе из Донецкой области. И будут еще появляться», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что для Украины это хорошо, потому что «мы перейдем к фазе операции сковывания российских вражеских подразделений».

«А еще один факт, на который бы я обратил внимание, - часть ответа в интервью Зеленского, где он говорит: «Я бы не хотел рассказывать все обстоятельства, которые могут быть… Эффект неожиданности это и есть успех». Вот это очень интересно. Поэтому, возможно, какие-то действия будут планироваться дополнительно, и мы их увидим», - отметил Мусиенко.

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