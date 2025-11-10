Лукашенко угрожает конфисковать литовские фуры 15 10.11.2025, 14:24

Диктатор идет на шантаж.

Лукашенко хочет конфисковать литовские фуры, застрявшие в Беларуси после закрытия границы. Об это сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал сегодн, 10 ноября.

На совещании глава Госпогранкомитета доложил Лукашенко, что Литва хотела бы разрядить сложившуюся ситуацию.

— На что я ему ответил: если Литва хочет — мяч на ее стороне. Пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор, — сказал правитель.

Лукашенко поручил собрать все литовские автомобили на пунктах перехода и взять их под охрану.

— Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом.

Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге, — заявил Лукашенко.

Ранее сайт Charter97.org писал, что власти Литва, не дождавшись от Минска положительного решения по задержанным по ту сторону границы грузовикам, готовы повысить ставку в обмене ударами. Вильнюс рассматривает возможность полной блокады железнодорожного сообщения с территории Беларуси.

