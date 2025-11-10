Вильнюс готов поднять ставки 2 10.11.2025, 10:13

2,980

Литва готова к решительным шагам против режима Лукашенко.

Власти Литва, не дождавшись от Минска положительного решения по задержанным по ту сторону границы грузовикам, готовы повысить ставку в обмене ударами. Вильнюс рассматривает возможность полной блокады железнодорожного сообщения с территории Беларуси, пишет «Белорусы и рынок».

«Возможно также долгосрочное ограничение перевозок белорусских грузов по железной дороге, но на данный момент это не обсуждается, но по мере дальнейшего обострения ситуации это не исключается», – заявил в минувшие выходные в комментарии LRT советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас.

Из этих слов непонятно, попадет ли под этот возможный запрет грузовой и пассажирский транзит в Калининградскую область. Но если попадет, то это серьезно повысит градус напряженности в регионе. И не только в отношениях Москвы и Минска с Литвой. Но и возможно – Москвы с Минском, если решения по метеозондам и заблокированным грузовикам не согласовывались с союзницей.

Этот намек про железную дорогу был сделан на фоне запрета Минска на передвижение по территории страны грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше. Он был введен 31 октября в качестве ответа на закрытие Литвой всех автомобильных пропускных пунктов на белорусско-литовской границе. В свою очередь пойти на этот шаг Вильнюс заставило участившееся пересечение воздушного пространства контрабандными метеозондами, в которых он увидел «гибридную атаку».

Согласно данным литовской стороны, из-за запрета на территории Беларуси застряло около 1000 литовских грузовиков и полуприцепов, 400 из которых – на пограничном переходе Шальчининкай.

«Литва призывает своих перевозчиков собирать информацию о понесенных убытках, которые, после оценки правовых возможностей, могут быть взысканы с Беларуси или принадлежащих ей активов», - рассказал об еще одной мере воздействия на белорусскую сторону Игнас Добровольскас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com