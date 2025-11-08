Премьер-министр Литвы приехала на границу с Беларусью
Инга Ругинене хочет увидеть реальную картину и оценить ситуацию.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 8 ноября приехала на литовско-беларусскую границу, чтобы проинспектировать обстановку. Фотографии и видео с границы премьер разместила у себя на странице в Facebook.
«Сегодняшнее рабочее место на границе», — написала Ругинене.
Советник премьер-министра Игнас Добровольскас заявил, что премьер хочет своими глазами увидеть обстановку на границе.
«Премьер-министр вместе с сотрудниками Государственной пограничной службы проинспектирует обстановку на литовско-беларусской границе — как на земле, так и с воздуха. Премьер-министр хочет увидеть реальную картину и оценить ситуацию своими глазами», — сообщил Игнас Добровольскас, пишет LRT.
Напомним, утром 8 ноября советник премьер-министра Литвы сообщил, что Беларусь отказалась временно открыть пограничный пункт пропуска на беларусско-литовской границе «Шальчининкай» — с беларусской стороны это Бенякони, чтобы выпустить литовские грузовики. В ответ Литва рассматривает возможность ограничить перевозку беларусских грузов по железной дороге.