8 ноября 2025, суббота, 9:59
Режим отказался временно открыть пункт пропуска «Бенякони»

  • 8.11.2025, 9:49
Режим отказался временно открыть пункт пропуска «Бенякони»

В Беларуси застряли около 5 тысяч литовских тягачей и полуприцепов.

Пропускной пункт «Шальчининкай» (со стороны Беларуси «Бенякони») остается закрытым, сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас. Беларусь в пятницу вечером отказалась временно его открыть, сообщает LRT.

Пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым, но правительство продолжает искать возможности помочь литовским перевозчикам вернуть свое имущество. Литва призывает своих перевозчиков собирать информацию о понесенных убытках, которые, оценив юридические возможности, можно было бы взыскать с Беларуси или ее управляемого имущества», — отметил Добровольскас.

Добровольскас говорит, что власти Беларуси и дальше создают искусственные препятствия литовским и европейским компаниям для возвращения своего имущества — грузового транспорта с территории Беларуси. «Пункты пропуска были закрыты в ответ на гибридную атаку против Литвы, из-за которой возникла угроза гражданской авиации, были затронуты несколько десятков регулярных рейсов и пострадали несколько десятков тысяч пассажиров», — прокомментировал он.

В Беларуси застряли около 5 тысяч литовских тягачей и полуприцепов, а Минск запрещает их движение по стране. Литва выражала надежду, что пункт «Шальчининкай» («Бенякони»), несмотря на закрытую до 30 ноября границу, временно будет открыт для пропуска фур, но в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что Беларусь отказывается это делать.

