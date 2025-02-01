Срыв теракта в центре Киева: СБУ обезвредила мощную бомбу 9 1.02.2025, 14:20

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Задержана исполнительница.

В Киеве арестована 22-летняя жительница Львова, которая пыталась заложить бомбу на одной из центральных улиц столицы. Следствие полагает, что злоумышленница выполняла заказ РФ. Детали резонансного дела 1 февраля были опубликованы на канале Службы безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

По данным следствия, целью теракта стало здание СБУ на одной из центральных улиц Киева. У подозреваемой нашли бомбу мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. В случае взрыва сильные повреждения получило бы силовое ведомство. Также высока вероятность больших жертв среди случайных прохожих.

«Для подготовки теракта россияне дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала быстрых денег на Telegram-каналах», - сообщили в СБУ.

Выполняя указания российского куратора, львовянка приехала в Киев и поселилась в квартире рядом с местом взрыва, которую для нее заранее арендовали. Девушка закрепила на балконе мини-камеру, чтобы россияне могли наблюдать в режиме онлайн за улицей и местом атаки.

Арестовали злоумышленницу в момент, когда она, забрав бомбу из тайника, возвращалась в арендованную квартиру.

Девушке грозит пожизненное заключение по трем статьям Уголовного кодекса: госизмена (ч.2 ст.111), подготовка теракта (ч.2 ст.258), а также незаконное обращение со взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263). Сейчас она находится под заключением.

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