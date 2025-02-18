закрыть
18 февраля 2025, вторник, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Франция созывает второй саммит по Украине за три дня

3
  • 18.02.2025, 21:06
  • 3,744
Reuters: Франция созывает второй саммит по Украине за три дня

Первая встреча европейских лидеров прошла вчера.

Франция хочет провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Подобная встреча лидеров прошла вчера, 17 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

По информации неназванных дипломатических источников издания, саммит запланирован на завтра. На мероприятие были приглашены те страны, которые не участвовали во встрече в понедельник.

Собеседники Reuters отмечают, что в число приглашенных стран входят: Норвегия, Канада, три страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

При этом некоторые государства могут участвовать во встрече в формате видеоконференции.

Напомним, вчера, 17 февраля, в Париже прошел экстренный саммит, участие в котором принимали лидеры страна Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В ходе саммита участники, в частности, обсудили вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип