Reuters: Франция созывает второй саммит по Украине за три дня 3 18.02.2025, 21:06

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Первая встреча европейских лидеров прошла вчера.

Франция хочет провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Подобная встреча лидеров прошла вчера, 17 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

По информации неназванных дипломатических источников издания, саммит запланирован на завтра. На мероприятие были приглашены те страны, которые не участвовали во встрече в понедельник.

Собеседники Reuters отмечают, что в число приглашенных стран входят: Норвегия, Канада, три страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

При этом некоторые государства могут участвовать во встрече в формате видеоконференции.

Напомним, вчера, 17 февраля, в Париже прошел экстренный саммит, участие в котором принимали лидеры страна Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В ходе саммита участники, в частности, обсудили вопрос дальнейшей поддержки Украины.

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