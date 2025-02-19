«Выстоим»: Буданов сделал заявление на фоне последних событий вокруг Украины 12 19.02.2025, 10:15

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Кирилл Буданов

Реакция была лаконичной.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов через свой официальный канал в мессенджере Telegram решил обратиться к украинцам на фоне последних событий вокруг Украины.

Соответствующее сообщение он опубликовал 19 февраля.

«Выстоим», — лаконично написал Буданов.

Последние заявления президента США Дональда Трампа по поводу Украины

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции 18 февраля заявлял о необходимости проведения выборов в Украине. В частности, он утверждал, что рейтинг президента Владимира Зеленского среди жителей Украины составляет лишь 4%, что прямо противоречит результатам официальных социологических опросов.

Кроме того, американский президент прокомментировал отсутствие Украины на переговорах между США и страной-агрессором Россией в Саудовской Аравии.

«Я слышал, что Украину не пригласили. Ну, вы были там три года. Вам следовало закончить это три года назад. Вы не должны были этого начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая дала бы им почти всю землю, все, почти всю землю. И никто бы не погиб», — заявил Трамп.

Далее президент США заявлял, что «Вашингтон выделил Украине $350 млрд помощи», однако, по его словам, «никто не знает, куда делись эти деньги» и отметил, что Украине «придется платить или разбираться» с этим вопросом.

При этом правительство Украины неоднократно отчитывалось об использовании западной помощи, а международные аудиторские организации, включая американские, не находили существенных нарушений.

Кроме того, американский президент заявлял, что Россия якобы имеет возможность «очень быстро уничтожить украинские города на 100%, включая Киев», но якобы «просто не хочет этого делать».

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