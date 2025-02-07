В России во время обыска «выпал из окна» проукраинский певец 7.02.2025, 8:44

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иллюстративное фото

Вероятно, он покончил с собой.

Певец с Урала и преподаватель игры на гитаре Вадим Стройкин в среду, 5 февраля, погиб в Санкт-Петербурге во время обыска в своей квартире. 59-летнего музыканта подозревали в финансовой поддержке Вооруженных Сил Украины.

По версии россиян, когда к Стройкину пришли правоохранители, он отошел на кухню попить воды, а через несколько секунд уже лежал под окнами своей квартиры. Об этом сообщает «Север. Реалии».

Правоохранители пришли к певцу в рамках уголовного дела об «участии в террористической организации». Музыканту грозило до 20 лет лишения свободы. Вероятно, он совершил самоубийство и умышленно выпал из окна своей квартиры на 10-м этаже, чтобы избежать наказания.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Вадим Стройкин публиковал антивоенные посты в своих соцсетях. Вследствие этого российские силовики решили «проверить» его донаты на ВСУ.

Кроме этого, певец часто критиковал российскую власть. В частности, в одном из постов он назвал Владимира Путина «подонком» за то, что российский диктатор «пошел войной не только на братский народ – он объявил войну народу собственному». В день гибели Алексея Навального он недвусмысленно написал на своей странице «Подонки».

Россияне возбудили против Стройкина дело об экстремизме. Следственный комитет России проводит проверку по факту его гибели.

Кем был Вадим Стройкин

Вадим Стройкин родился в Снежинске. Стоит отметить, что в советские времена город был закрыт, из-за расположения там ядерного предприятия. Его родители работали на секретном объекте, а сам музыкант окончил Британскую школу журналистики.

Гитарой Стройкин увлекся в юности, в старших классах играл в школьной группе.

В 90-х он работал радиоведущим и создал авторскую программу «Антология авторской песни» на «Эхо Москвы – Екатеринбург». Позже Стройкин также основал туристическую компанию, а впоследствии переехал в Петербург и посвятил себя музыке.

Последние 10 лет музыкант преподавал игру на гитаре, проводил уроки по всему миру, активно гастролировал и работал над новыми проектами. Еще он писал прозу.

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